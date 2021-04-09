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Бэйл ложится спать в одиннадцать часов вечера

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Валлиец строго следит за своим распорядком дня.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа рассказал, что его товарищ по команде Гарет Бэйл всегда рано ложится спать.

“Тяжело описать Бэйла одним словом. В команде его называют гольфистом, а я считаю его талантливым человеком, но, к сожалению, его талант не очень часто сияет.

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Я родился и вырос в Мадриде, и потому живу в режиме, когда поздно ем и поздно ложусь спать. А Бэйл - другой. Однажды мы собрались на командный ужин, но Бэйл и Кросс не пришли, потому что посчитали, что встреча в ресторане в 21:30 слишком поздняя для ужина.

Мы тогда сели за стол где-то в 22:15, а около полуночи выпили кофе. Гарет же сказал: “Я не приду, потому что я ложусь спать в 23:00“. А я иду в кровать в час ночи. Утренняя тренировка начинается в 11 - это идеальное время, ведь можно выспаться“, - цитирует Куртуа HLN.

Ранее другой игрок Реала Марсело рассказал, что общается с Гаретом Бэйлом при помощи жестов, потому что валлиец не знает испанского языка.

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Теги: Гарет Бэйл, Тибо Куртуа, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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