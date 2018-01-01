Селезнев активно занялся изучением испанского языка

Украинец хочет как можно быстрее адаптироваться в новой стране.

Нападающий испанской Малаги Евгений Селезнев рассчитывает как можно быстрее адаптироваться в новой для себя стране.

Украинец во время поездок на выездные матчи команды активно занимается изучением испанского языка. Об этом сообщает пресс-служба Малаги.

MCFTV| No todo va a ser estudiar a las defensas rivales... 🤓📚



Seleznov es un alumno aplicado y nunca falta a su clase de español 🇪🇸#ProgresaAdecuadamente pic.twitter.com/cKWbf4NcfM — Málaga CF (@MalagaCF) 16 февраля 2019 г.

Малаге предстоит матч с Райо Махадаонда в рамках 26-го тура Сегунды. Возможно, Селезнев наконец-то дебютирует в новой команде в стартовом составе, ведь основной форвард Малаги Густаво Бланко Лещук пропустит матч из-за дисквалификации.

Напомним, Евгений Селезнев перебрался в Малагу из Акхисара в начале января. За это время он отыграл три матча в составе новой команды, однако все время выходил на замену и ни разу не нанес удара в створ ворот соперника.