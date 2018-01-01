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Селезнев активно занялся изучением испанского языка

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Украинец хочет как можно быстрее адаптироваться в новой стране.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
malagacf.com

Нападающий испанской Малаги Евгений Селезнев рассчитывает как можно быстрее адаптироваться в новой для себя стране.

Украинец во время поездок на выездные матчи команды активно занимается изучением испанского языка. Об этом сообщает пресс-служба Малаги.

Малаге предстоит матч с Райо Махадаонда в рамках 26-го тура Сегунды. Возможно, Селезнев наконец-то дебютирует в новой команде в стартовом составе, ведь основной форвард Малаги Густаво Бланко Лещук пропустит матч из-за дисквалификации.

Напомним, Евгений Селезнев перебрался в Малагу из Акхисара в начале января. За это время он отыграл три матча в составе новой команды, однако все время выходил на замену и ни разу не нанес удара в створ ворот соперника.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, Сегунда, Испания, футбол, вне игры
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