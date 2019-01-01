Неизвестные ограбили дом новичка Барселоны, пока он был на матче с Вальядолидом

Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.

Неприятный инцидент произошел с полузащитником Барселоны Кевином-Принсом Боатенгом.

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Как сообщает Mundo Deportivo, в дом футболиста проникли грабители в то время, когда он находился на Камп Ноу и принимал участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против Вальядолида.

Источник отмечает, что воры украли драгоценности и деньги. Общая сумма ущерба составляет порядка 300 тысяч евро. На данный момент подозреваемых у полиции нет.

Отметим, что Барселона выиграла у Вальядолида со счетом 1:0 благодаря голу Лионеля Месси.

Напомним, полузащитник Кевин-Принс Боатенг стал игроком Барселоны в конце января.

Ранее сообщалось, что дом игрока ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга дважды ограбили за один месяц.