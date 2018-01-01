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Фантастические показатели: Месси в 11-ти сезонах подряд забивает 30 и более голов

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Свой 30-й гол в текущем сезоне аргентинец забил в матче 24-го тура Ла Лиги против Вальядолида.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона принимала Вальядолид в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

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Автором единственного гола в этом поединке стал форвард каталонцев Лионель Месси. Этот забитый мяч стал для аргентинца уже 30-м в текущем сезоне. Таким образом, Месси уже на протяжении одиннадцати сезонов кряду забивает не менее 30 голов.

Стоит отметить, что 22 гола Месси забил в 22-х матчах чемпионата Испании, а также в активе футболиста 12 результативных передач.

Смотрите также видео гола и обзор матча Барселона - Вальядолид.

Отметим, что Лионель Месси является лидером в борьбе за Золотую бутсу-2019.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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Источник: sport.bigmir.net

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