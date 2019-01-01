Барселона - Вальядолид 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

Единственный гол в этом матче забил лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси.

Лионель Месси забил единственный гол в матче против Вальядолида Getty Images

В рамках 24-го тура чемпионата Испании каталонская Барселона на Камп Ноу принимала Вальядолид.

Единственный гол в этом поединке на 43-й минуте встречи забил лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси, реализовав 11-метровый удар.

Смотрите видео гола и обзор матча Барселона - Вальядолид:

Барселона - Вальядолид 1:0

Голы: Месси, 43 (с пенальти).

Барселона: Тер Штеген - Роберто, Пике, Вермален, Альба - Аленья (Ракитич, 76), Бускетс, Видаль - Месси, Боатенг (Суарес, 60), Дембеле (Коутиньо, 70).

Вальядолид: Масип - Оливас, Хоакин, Калеро - Антонито, Туами, Мичел, Начо - Верде (Тони, 67 (Пласа, 76)) - Унал (Кеко, 79), Гвардиола.

Предупреждения: Месси - Мичел, Унал, Тухами.