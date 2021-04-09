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Лунин вошел в топ-10 дорогих молодых футболистов чемпионата Испании

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Украинский вратарь делит позицию с несколькими талантами.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин, ныне выступающий в аренде за Леганес, вошел в десятку самых дорогих молодых футболистов Ла Лиги.

По версии авторитетного портала Transfermarkt, стоимость украинского кипера составляет 5 млн евро.

Андрей делит 7-ю строчку с несколькими талантливыми игроками, такими как: Браим Диас (Реал), Самуэль Чуквуезе (Вильярреал), Оскар Родригес (Леганес) и Перу Ноласкоай (Атлетик) – всех их портал оценил в 5 миллионов евро.

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Теги: Андрей Лунин, Реал
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