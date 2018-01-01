Месси станет одним из спонсоров Кубка Дэвиса

Аргентинец присоединится к своему одноклубнику Жерару Пике.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал членом инвестиционной компании Kosmos, основателем которой является защитник каталонцев Жерар Пике.

Ранее стало известно, что компания Kosmos будет финансировать проведение Кубка Дэвиса на протяжении 25 лет. Предполагается, что за этот период компания инвестирует в турнир около 3 миллиардов долларов.

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Жерар Пике рассказал, что его партнер по команде Лионель Месси принимает в этом проекте активное участие.

“Лео – партнер и часть семьи Kosmos, он очень любит теннис. Мы с ним общаемся уже 18 лет, и я всегда делюсь с ним своими мыслями и идеями. В этом проекте он тоже будет участвовать“, - цитирует испанца tennis365.com.

Ранее Лионель Месси был признан самым высокооплачиваемым футболистом Европы.