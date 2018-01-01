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Вальверде продлил контракт с Барселоной

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Новое соглашение наставника с каталонским клубом действует до 2020 года.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Испанский специалист Эрнесто Вальверде продолжит работу на посту главного тренера Барселоны. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

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Новое соглашение Вальверде с "блаугранас" рассчитано до июня 2020 года. Также у сторон есть опция продления контракта еще на год.

Напомним, что Эрнесто Вальверде возглавил Барселону летом 2017 год. Вместе с каталонским клубом 55-летний испанец сумел выиграть чемпионат Испании, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, что новый контракт со своим клубом также подписал наставник Атлетико Диего Симеоне.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Ла Лига, контракт, футбол
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