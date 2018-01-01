Симеоне продлил контракт с Атлетико до 2022 года
Аргентинский специалист не покинет клуб в ближайшее время.
Мадридский Атлетико объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Диего Симеоне.
Аргентинский специалист будет возглавлять команду до 2022 года, сообщает пресс-служба испанского клуба.
#Simeone2022 #EnamoradoDelAtleti #14 pic.twitter.com/rRYiVQOEjQ— Atlético de Madrid (@Atleti) 14 февраля 2019 г.
Под руководством Симеоне мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, дважды триумфовал в Лиге Европы и дважды в Суперкубке Европы.
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