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Симеоне продлил контракт с Атлетико до 2022 года

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Аргентинский специалист не покинет клуб в ближайшее время.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Мадридский Атлетико объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Диего Симеоне.

Аргентинский специалист будет возглавлять команду до 2022 года, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Под руководством Симеоне мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, дважды триумфовал в Лиге Европы и дважды в Суперкубке Европы.

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Теги: футбол, Диего Симеоне, Атлетико Мадрид
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Источник: twitter.com

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