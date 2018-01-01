Симеоне продлил контракт с Атлетико до 2022 года

Аргентинский специалист не покинет клуб в ближайшее время.

Мадридский Атлетико объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Диего Симеоне.

Аргентинский специалист будет возглавлять команду до 2022 года, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Под руководством Симеоне мадридский клуб выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, дважды триумфовал в Лиге Европы и дважды в Суперкубке Европы.