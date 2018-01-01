Бэйл может получить длительную дисквалификацию за неприличный жест в адрес фанатов Атлетико
Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании изучает поведение полузащитника Реала Гарета Бэйла в матче с Атлетико (3:1).
После гола валлийский футболист приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил жест, напоминающий оскорбительный.
Ла Лига уже направила в RFEF просьбу рассмотреть этот момент.
Bale celebró su gol al Atlético con un corte de mangas https://t.co/kBZEo5IG1s pic.twitter.com/TTwNQKw9Xp— Sportyou (@SportYou) 9 февраля 2019 г.
Описание, которое предоставила Ла Лига, предполагает возможную дисквалификацию по нескольким пунктам.
Если будет решено, что оскорбительный жест провоцирует болельщиков соперника - Бэйлу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей, сообщает AS.
Если комитет посчитает, что этот жест не был адресован фанатам Атлетико, футболист может получить от 1 до 3 матчей дисквалификации (или календарный месяц).
Отметим, что арбитр матча Мартинес Мунуэра не заметил этого жеста и не отразил его в протоколе.
Напомним, Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби.
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