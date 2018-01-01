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Бэйл может получить длительную дисквалификацию за неприличный жест в адрес фанатов Атлетико

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Судья матча не заметил этот момент.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании изучает поведение полузащитника Реала Гарета Бэйла в матче с Атлетико (3:1).

После гола валлийский футболист приложил левую руку к сгибу правой руки и изобразил жест, напоминающий оскорбительный. 

Ла Лига уже направила в RFEF просьбу рассмотреть этот момент.

Описание, которое предоставила Ла Лига, предполагает возможную дисквалификацию по нескольким пунктам.

Если будет решено, что оскорбительный жест провоцирует болельщиков соперника - Бэйлу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей, сообщает AS.

Если комитет посчитает, что этот жест не был адресован фанатам Атлетико, футболист может получить от 1 до 3 матчей дисквалификации (или календарный месяц).

Отметим, что арбитр матча Мартинес Мунуэра не заметил этого жеста и не отразил его в протоколе.

Напомним, Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби.

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Теги: футбол, Гарет Бэйл, Реал, Атлетико
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Источник: as.com

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