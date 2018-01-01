Марсело пообещал наставнику Реала сбросить лишний вес

Сантьяго Солари провел беседу с футболистом перед матчем с Барселоной в Кубке Испании.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари провел встречу с левым защитником команды Марсело, на которой выдвинул футболисту несколько требований.

Как сообщает AS, наставник “сливочных“ отметил не самую лучшую форму 30-летнего бразильца, связанную, в первую очередь, с лишним весом.

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Также Солари сказал, что место Марсело в основном составе в последнее время чаще получает Серхио Регилон по той причине, что он выполняет основное наставление - прессинговать соперника.

По итогам разговора Марсело пообещал специалисту привести себя в оптимальную форму и сбросить 3 килограмма, а также выполнять все указания Солари.

Отметим, что разговор Марсело и Солари состоялся перед матчем с Барселоной в Кубке Испании, который завершился вничью - 1:1. Марсело в этом матче вышел на поле в стартовом составе.

Напомним, Сантьяго Солари отправил Марсело на скамейку запасных из-за лишнего веса.

После этого появились слухи о том, что Ювентус хочет купить у Реала Марсело и готов потратить на трансфер 45 миллионов евро. Отмечалось, что в переходе бразильца лично заинтересован лидер туринцев Криштиану Роналду.