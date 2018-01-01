Бэйл отметился 100-м голом за Реал

Гол валлийца помог "сливочным" добыть уверенную победу над Атлетико.

В центральном матче 23-го тура испанской Примеры Реал одержал гостевую победу над Атлетико в мадридском дерби (3:1).

Читай также: Модрич накричал на Винисиуса за ошибку в матче с Атлетико - СМИ

Помог “галактикос“ в этом результативный удар Гарета Бэйла, установивший итоговый счет противостояния на 74-й минуте. Этот гол стал для 29-летнего вингера 100-м голом за Реал во всех турнирах.

Всего в текущем розыгрыше Ла Лиги Бэйл провел 18 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее экс-игрок Реала раскритиковал игру валлийца в этом сезоне.