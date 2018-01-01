Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Модрич накричал на Винисиуса за ошибку в матче с Атлетико - СМИ

Комментариев: 0
Хорват несколько минут отчитывал одноклубника.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Испании между Атлетико и Реалом (3:1) произошел интересный инцидент.

Полузащитник "сливочных" Лука Модрич был в ярости после ошибки своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Именно из-за этой оплошности нападающий "матрасников" Антуанн Гризманн забил гол в ворота Реала. Об этом сообщает Marca.

В то время, как арбитры с помощью системы VAR определяли взятие ворот, хорват в течение нескольких минут на высоких тонах отчитывал молодого бразильца. Все закончилось тем, что форварду Реала Кариму Бензема пришлось оттаскивать Модрича в сторону.

Напомним, после 23-х туров "сливочные" отстают от Барселоны на пять очков, но у каталонцев остается матч в запасе.

Ранее сообщалось, что фанаты Атлетико испортили памятную табличку Тибо Куртуа накануне дерби с Реалом.

Поделись:
Теги: Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь