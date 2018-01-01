Модрич накричал на Винисиуса за ошибку в матче с Атлетико - СМИ

Хорват несколько минут отчитывал одноклубника.

В матче 23-го тура чемпионата Испании между Атлетико и Реалом (3:1) произошел интересный инцидент.

Полузащитник "сливочных" Лука Модрич был в ярости после ошибки своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Именно из-за этой оплошности нападающий "матрасников" Антуанн Гризманн забил гол в ворота Реала. Об этом сообщает Marca.

В то время, как арбитры с помощью системы VAR определяли взятие ворот, хорват в течение нескольких минут на высоких тонах отчитывал молодого бразильца. Все закончилось тем, что форварду Реала Кариму Бензема пришлось оттаскивать Модрича в сторону.

Напомним, после 23-х туров "сливочные" отстают от Барселоны на пять очков, но у каталонцев остается матч в запасе.

Ранее сообщалось, что фанаты Атлетико испортили памятную табличку Тибо Куртуа накануне дерби с Реалом.