Модрич накричал на Винисиуса за ошибку в матче с Атлетико - СМИ
В матче 23-го тура чемпионата Испании между Атлетико и Реалом (3:1) произошел интересный инцидент.
Полузащитник "сливочных" Лука Модрич был в ярости после ошибки своего одноклубника Винисиуса Жуниора. Именно из-за этой оплошности нападающий "матрасников" Антуанн Гризманн забил гол в ворота Реала. Об этом сообщает Marca.
В то время, как арбитры с помощью системы VAR определяли взятие ворот, хорват в течение нескольких минут на высоких тонах отчитывал молодого бразильца. Все закончилось тем, что форварду Реала Кариму Бензема пришлось оттаскивать Модрича в сторону.
Напомним, после 23-х туров "сливочные" отстают от Барселоны на пять очков, но у каталонцев остается матч в запасе.
Ранее сообщалось, что фанаты Атлетико испортили памятную табличку Тибо Куртуа накануне дерби с Реалом.
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