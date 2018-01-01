Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби

Подопечные Сантьяго Солари одержали важнейшую победу над Атлетико.

Реал обыграл на выезде Атлетико в мадридском дерби, одержав пятую победу кряду в чемпионате и вышел на второе место.

Матч прошел с большим количеством единоборств и практически без моментов, но при этом обменялись забитыми мячами уже к 25-й минуте.

Счет открыли гости на 16-й минуте. При розыгрыше углового Серхио Рамос собрал на себе сразу четырех соперников, но сумел головой сбросить мяч на Каземиро, который поразил ворота великолепным ударом через себя.

Атлетико ответил спустя девять минут – Корреа пасом со своей половины поля вывел Гризманна на рандеву с Куртуа. Француз элегантно переиграл экс-голкипера "матрасников", катнув мяч ему между ног.

Главный арбитр Эстрада Фернандес не сразу зафиксировал взятие ворот, сперва проконсультировавшись со своими ассистентами.

Второй раз в тайме арбитр обратился к системе VAR в конце тайма, когда Хименес сфолил на линии штрафной на Винисиусе. Посмотрев повтор, судьи решили, что фол был в штрафной, назначили пенальти, который реализовал Рамос.

Второй тайм начался также с просмотра видеоповтора. Мората на 54-й минуте технично перебросил мяч через Куртуа, но арбитры зафиксировали у него офсайд.

Вообще второй тайм выдался очень рваным из-за большого количества фолов – арбитр показал целых 10 желтых карточек, а Томас Парти сфолил дважды, оставив Атлетико на 80-й минуте в меньшинстве.

Перед этим Реал забил еще раз - на 74-й минуте Бэйл нанес точнейший удар с острого угла, поразив ворота Яна Облака.

На этом игра фактически была закончена, хотя Бэйл мог добивать соперника, но из выгодной позиции пробил выше ворот.

Атлетико — Реал 1:3

Голы: Гризманн, 25 — Каземиро, 16, Рамос, 43 (с пенальти), Бэйл, 74

Атлетико: Облак — Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес — Корреа (Родри, 65), Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 59) — Мората (Калинич, 71), Гризманн

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон — Модрич, Каземиро, Кроос (Себальос, 84) — Васкес, Бензема (М. Диас, 89), Винисиус (Бэйл, 57)

Предупреждения: Гризманн, Хименес, Эрнандес, Партей, Мората, Сауль — Васкес, Регилон, Модрич

Удаление: Томас, 80 (вторая желтая карточка)