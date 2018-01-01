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Фанаты Атлетико испортили памятную табличку Куртуа накануне дерби с Реалом

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Болельщики почти стерли фамилию вратаря с памятной таблички.
Фанаты Атлетико испортили памятную табличку Куртуа накануне дерби с Реалом

Вратарь Реала Тибо Куртуа в свое время провел три успешных сезона в мадридском Атлетико, за что удостоился личной мемориальной таблички у входа на стадион "матрасников" Ванда Метрополитано (для ее получения нужно провести не менее 100 матчей за клуб, а у Куртуа их 154).

Впрочем, переход этим летом Куртуа из Челси в Реал был воспринят фанатами "матрасников" как предательство.

Накануне дерби в чемпионате Испании фанаты намекнули Куртуа, что его ждет в игре. Они испортили памятную табличку, стерев с нее и затоптав фамилию голкипера.

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Теги: Тибо Куртуа, Атлетико, Реал
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