Фанаты Атлетико испортили памятную табличку Куртуа накануне дерби с Реалом

Болельщики почти стерли фамилию вратаря с памятной таблички.

Вратарь Реала Тибо Куртуа в свое время провел три успешных сезона в мадридском Атлетико, за что удостоился личной мемориальной таблички у входа на стадион "матрасников" Ванда Метрополитано (для ее получения нужно провести не менее 100 матчей за клуб, а у Куртуа их 154).

Впрочем, переход этим летом Куртуа из Челси в Реал был воспринят фанатами "матрасников" как предательство.

Накануне дерби в чемпионате Испании фанаты намекнули Куртуа, что его ждет в игре. Они испортили памятную табличку, стерев с нее и затоптав фамилию голкипера.