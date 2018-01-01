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Официальный аккаунт Ла Лиги перешел на украинский язык ради Зозули

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Пресс-служба чемпионата Испании разместила видео голов украинского футболиста.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Официальная страница Ла Лиги в Facebook опубликовала видео с форвардом Альбасете Романом Зозулей, где украинец забил два невероятных гола головой в матче с Кордобой. 

Видеоролик сопроводили подписью на украинском языке.

“Нападник, гольовий пас, голеадор. Це Роман Зозуля. І ви можете дивитися його в прямому ефірі кожні вихідні на офіційному каналі LaLiga 123 на YouTube!“, - подписано видео.

Ранее сообщалось, что Зозуля попал в сферу интересов клуба из высшего дивизиона Испании.

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Теги: футбол, Роман Зозуля, Альбасете, Ла Лига
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