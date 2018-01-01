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Реал хочет приобрести молодую звезду Фиорентины

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Королевский клуб заинтересован в услугах Федерико Кьезы.
Федерико Кьеза
Федерико Кьеза
Getty Images

Молодой вингер Фиорентины Федерико Кьеза является одной из трансферных целей мадридского Реала. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

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Утверждается, что “галактикос“ пристально следят за выступлениями 21-летнего итальянца и совершат попытку приобрести его ближайшим летом. Фиорентина оценивает стоимость своего молодого дарования в 60 млн евро.

Кроме того, в услугах Кьезы заинтересованы Наполи, Ювентус, Бавария и Манчестер Сити.

В текущем сезоне Федерико Кьеза провел в составе “фиалок“ 24 матча, в которых отметился десятью голами и шестью ассистами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Реал готов заплатить 115 миллионов евро за форварда Манчестер Юнайтед.

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Теги: Федерико Кьеза, Реал Мадрид, Фиорентина, трансферы, футбол
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