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Реал Бетис - Валенсия 2:2 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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"Летучие мыши" едва спаслись от поражения в первом полуфинале Кубка Короля.

Бетис - Валенсия: видео голов
Бетис - Валенсия: видео голов
Getty Images

Реал Бетис не сумел удержать победу над Валенсией в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Хозяева поля имели преимущество в два гола, однако не удержали его и в итоге встреча завершилась вничью 2:2. Таким образом, финалист Копа дель Рей будет определяться 28-го февраля на стадионе Валенсии.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Бетис - Валенсия:

Бетис - Валенсия 2:2
Голы: Морон, 45, Хоакин, 54 - Черышев, 70, Гамейро, 90+2

Бетис: Роблес - Манди, Бартра (Гарсия, 11), Сидней - Хоакин, Карвальо, Гуардадо, Фирпо (Герреро, 80) - Каналес, Ло Чельсо - Морон (Хесе, 78)

Валенсия: Доменек - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер (Васс, 78), Коклен (Кондогбия, 58), Парехо, Черышев - Родриго, Мина (Гамейро, 58)

Предупреждения: Фирпо - Родриго, Солер, Парехо

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Барселона - Реал, которые также борются за право выхода в финал турнира.

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Теги: Реал Бетис, Бетис, Валенсия, видео голов, обзор матча, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, Кубок Испании, футбол
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