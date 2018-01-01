Реал Бетис - Валенсия 2:2 видео голов и обзор матча Кубка Испании
Реал Бетис не сумел удержать победу над Валенсией в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Хозяева поля имели преимущество в два гола, однако не удержали его и в итоге встреча завершилась вничью 2:2. Таким образом, финалист Копа дель Рей будет определяться 28-го февраля на стадионе Валенсии.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал Бетис - Валенсия:
Бетис - Валенсия 2:2
Голы: Морон, 45, Хоакин, 54 - Черышев, 70, Гамейро, 90+2
Бетис: Роблес - Манди, Бартра (Гарсия, 11), Сидней - Хоакин, Карвальо, Гуардадо, Фирпо (Герреро, 80) - Каналес, Ло Чельсо - Морон (Хесе, 78)
Валенсия: Доменек - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер (Васс, 78), Коклен (Кондогбия, 58), Парехо, Черышев - Родриго, Мина (Гамейро, 58)
Предупреждения: Фирпо - Родриго, Солер, Парехо
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