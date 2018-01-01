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Гамейро на последних минутах спас Валенсию от поражения в матче Кубка Испании

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Валенсия сумела вырвать ничью у Реал Бетиса.
Реал Бетис и Валенсия сильнейшего не выявили
Реал Бетис и Валенсия сильнейшего не выявили
Getty Images

Реал Бетис на своем домашнем стадионе Бенито Вильямарин принимал Валенсию в рамках первого полуфинального матча Кубка Испании, однако выявить сильнейшего команды не сумели.

Хозяева первыми открыли счет в матче - Сидней скинул на Лоренсо Морона, после чего тот головой переправил мяч в ворота - 1:0. Уже во втором тайме "зелено-белые" удвоили свое преимущество благодаря удару Хоакина Санчеса после углового. Отметим, что гол засчитали после использования VAR.

Валенсия продолжала бороться и сумела на 70-й минуте поединка отыграть один мяч. Головой забил россиянин Денис Черышев после прострела Кевина Гамейро. А незадолго до финального свистка Гамейро и сам забил гол после паса Родриго, что спасло Валенсию от поражения.

Второй поединок пройдет на домашнем стадионе "летучих мышей" Месталье 28-го февраля, в котором определится, кто пройдет в финал Копа дель Рей.

Бетис - Валенсия 2:2
Голы: Морон, 45, Хоакин, 54 - Черышев, 70, Гамейро, 90+2

Бетис: Роблес - Манди, Бартра (Гарсия, 11), Сидней - Хоакин, Карвальо, Гуардадо, Фирпо (Герреро, 80) - Каналес, Ло Чельсо - Морон (Хесе, 78)

Валенсия: Доменек - Пиччини, Гарай, Паулиста, Гайя - Солер (Васс, 78), Коклен (Кондогбия, 58), Парехо, Черышев - Родриго, Мина (Гамейро, 58)

Предупреждения: Фирпо - Родриго, Солер, Парехо

Напомним, что в другом матче 1/2 финала Кубка Короля Барселона также сыграла вничью с Реалом. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Реал.

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Теги: Реал Бетис, Бетис, Валенсия, Кубок Испании, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, футбол
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