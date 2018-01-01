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Президент Барселоны: Мы должны подготовить клуб к уходу Месси

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Жозеп Бартомеу хочет продолжить успешную эру каталонцев.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб должен быть готов к тому, что Лионель Месси однажды завершит карьеру.

"Я понимаю, что однажды Лионель скажет, что заканчивает. Мы должны подготовить клуб к будущему. Мы приглашаем молодых талантов, потому что должны продолжить эту успешную эру. Это наша ответственность.

Мой президентский срок истекает через два сезона. Я должен оставить клуб в отличном состоянии и сообщить новому президенту, что это наше наследие", - цитирует Бартомеу Goal.

Ранее сообщалось, что Месси перешел на новую диету, чтобы улучшить физическое состояние.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Жозеп Бартомеу
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Источник: goal

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