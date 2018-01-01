Президент Барселоны: Мы должны подготовить клуб к уходу Месси
Жозеп Бартомеу хочет продолжить успешную эру каталонцев.
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб должен быть готов к тому, что Лионель Месси однажды завершит карьеру.
"Я понимаю, что однажды Лионель скажет, что заканчивает. Мы должны подготовить клуб к будущему. Мы приглашаем молодых талантов, потому что должны продолжить эту успешную эру. Это наша ответственность.
Мой президентский срок истекает через два сезона. Я должен оставить клуб в отличном состоянии и сообщить новому президенту, что это наше наследие", - цитирует Бартомеу Goal.
Ранее сообщалось, что Месси перешел на новую диету, чтобы улучшить физическое состояние.
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