Президент Барселоны: Мы должны подготовить клуб к уходу Месси

Жозеп Бартомеу хочет продолжить успешную эру каталонцев.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб должен быть готов к тому, что Лионель Месси однажды завершит карьеру.

"Я понимаю, что однажды Лионель скажет, что заканчивает. Мы должны подготовить клуб к будущему. Мы приглашаем молодых талантов, потому что должны продолжить эту успешную эру. Это наша ответственность.

Мой президентский срок истекает через два сезона. Я должен оставить клуб в отличном состоянии и сообщить новому президенту, что это наше наследие", - цитирует Бартомеу Goal.

Ранее сообщалось, что Месси перешел на новую диету, чтобы улучшить физическое состояние.