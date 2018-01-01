Атлетико интересуется нападающим Интера
Мауро Икарди попал в сферу интересов мадридского клуба.
Мадридский Атлетико хочет купить звездного форварда Интера Мауро Икарди, сообщает AS.
Отмечается, что мадридский клуб хочет усилиться нападающим летом. Кроме того, аргентинец находится в шорт-листе Реала.
В контракте Икарди с Интером прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро. На данный момент миланский клуб пытается продлить соглашение с футболистом и увеличить клаусулу до 160 миллионов.
В этом сезоне Икарди сыграл за Интер 27 матчей и забил 15 голов.
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