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Атлетико интересуется нападающим Интера

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Мауро Икарди попал в сферу интересов мадридского клуба.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Мадридский Атлетико хочет купить звездного форварда Интера Мауро Икарди, сообщает AS.
 
Отмечается, что мадридский клуб хочет усилиться нападающим летом. Кроме того, аргентинец находится в шорт-листе Реала.
 
В контракте Икарди с Интером прописана сумма отступных в размере 110 миллионов евро. На данный момент миланский клуб пытается продлить соглашение с футболистом и увеличить клаусулу до 160 миллионов.
 
В этом сезоне Икарди сыграл за Интер 27 матчей и забил 15 голов.
 

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Теги: футбол, Мауро Икарди, Атлетико Мадрид
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Источник: as.com

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