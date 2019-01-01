Зозуля попал в сферу интересов клуба из высшего дивизиона Испании

В услугах украинца заинтересовалось Хетафе.

Форвард Альбасете Роман Зозуля может перебраться из Сегунды в Ла Лигу.

Читай также: Зозуля мог оказаться в клубе Примеры, но решил остаться в Альбасете

По информации Elgoldigital.com, в услугах украинца заинтересовано Хетафе. Клуб рассчитывает, что подпишет контракт с Зозулей на правах свободного агента - летом у Романа истекает соглашение с Альбасете.

При этом, если Альбасете сумеет добыть путевку в высший дивизион страны, то контракт Зозули с клубом автоматически продлится еще на один год.

В текущем сезоне Зозуля отыграл 20 матчей за Альбасете, в которых забил 7 голов и совершил 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля спас жизнь одноклубнику, потерявшему сознание во время матча.