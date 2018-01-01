Месси перешел на новую диету
Доктор звездного нападающего Лионеля Месси Джулиано Позер поделился подробностями новой диеты футболиста. Этот рацион помог аргентинцу улучшить физическое состояние еще в 2013 году, а теперь врач рассказал его секреты.
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Итак, из рациона Месси полностью исключили продукты, которые его организм плохо воспринимает - муку, дрожжи и рафинированную пшеницу, которая есть в пасте, пицце и белом хлебе.
Кроме того, футболист не употребляет в пищу свинину, говядину, моллюски и молочные продукты. Также аргентинец забыл про алкоголь и газировку.
Все это Месси заменяет натуральными продуктами, минеральной водой и южноамериканским настоем, который богат кофеином и мате.
Помимо диеты Позер посоветовал Лионелю Месси провести над собой эмоциональную и психологическую работу.
Напомним, что Месси остался вне стартового состава на матч Кубка Короля против мадридского Реала.
Полная версия правил