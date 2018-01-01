Месси перешел на новую диету

Аргентинец исключил из рациона целый ряд продуктов.

Доктор звездного нападающего Лионеля Месси Джулиано Позер поделился подробностями новой диеты футболиста. Этот рацион помог аргентинцу улучшить физическое состояние еще в 2013 году, а теперь врач рассказал его секреты.

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Итак, из рациона Месси полностью исключили продукты, которые его организм плохо воспринимает - муку, дрожжи и рафинированную пшеницу, которая есть в пасте, пицце и белом хлебе.

Кроме того, футболист не употребляет в пищу свинину, говядину, моллюски и молочные продукты. Также аргентинец забыл про алкоголь и газировку.

Все это Месси заменяет натуральными продуктами, минеральной водой и южноамериканским настоем, который богат кофеином и мате.

Помимо диеты Позер посоветовал Лионелю Месси провести над собой эмоциональную и психологическую работу.

Напомним, что Месси остался вне стартового состава на матч Кубка Короля против мадридского Реала.