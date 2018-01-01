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Солари: Матч с Барселоной подтверждает, что команда очень серьезно работает

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Наставник Реала прокомментировал исход поединка с Барселоной.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Главный тренер Реала Сантьяго Солари высказался по поводу игры своих подопечных в первом матче 1/2 финала Кубка Короля.

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“Сложно говорить о справедливости в футболе. У нас были моменты, чтобы забить еще один гол. Но это был хороший, качественный матч, который было приятно смотреть как нам, так и фанатам. Этот матч - подтверждение того, что команда работает очень серьезно.

Кто будет фаворитом во втором матче? Этот вопрос открыт. Это футбол, может произойти все, что угодно, ведь обе команды очень высокого уровня“, - приводит слова Солари Marca.

Напомним, Барселона и Реал на Камп Ноу сыграли вничью (1:1) и сохранили интригу в Кубке Испании. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.

Ранее исход матча прокомментировал защитник “сине-гранатовых“ Жерар Пике.

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Теги: Сантьяго Солари, Реал, Барселона, Кубок Испании по футболу, Эль-Класико, Кубок Короля, футбол, Кубок Испании
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