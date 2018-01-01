Солари: Матч с Барселоной подтверждает, что команда очень серьезно работает
Главный тренер Реала Сантьяго Солари высказался по поводу игры своих подопечных в первом матче 1/2 финала Кубка Короля.
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“Сложно говорить о справедливости в футболе. У нас были моменты, чтобы забить еще один гол. Но это был хороший, качественный матч, который было приятно смотреть как нам, так и фанатам. Этот матч - подтверждение того, что команда работает очень серьезно.
Кто будет фаворитом во втором матче? Этот вопрос открыт. Это футбол, может произойти все, что угодно, ведь обе команды очень высокого уровня“, - приводит слова Солари Marca.
Напомним, Барселона и Реал на Камп Ноу сыграли вничью (1:1) и сохранили интригу в Кубке Испании. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.
Ранее исход матча прокомментировал защитник “сине-гранатовых“ Жерар Пике.
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