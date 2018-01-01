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Пике: Рамос заслужил вторую желтую, но Матеу Лаос как всегда закрыл на это глаза

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Защитник Барселоны выразил недовольство работой главного арбитра в матче против Реала.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Каталонская Барселона на Камп Ноу принимала мадридский реал в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Главным арбитром встречи был Матеу Лаос, который славится своей благосклонностью к “сливочным“ и решениями не в пользу “сине-гранатовых“.

Ситуацию с работой судьи прокомментировал защитник каталонского клуба Жерар Пике.

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“Было тяжело владеть преимуществом в матче с Реалом. Они отлично провели первые 20 минут, забили быстрый гол, но мы сумели перевернуть ход игры в свою пользу, у нас появились моменты. В целом мы довольны этим поединком.

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А вот Рамос заслуживал получить вторую желтую карточку, но он не получил ее, и это легко объяснить. Всем известен стиль работы арбитра Матеу Лаоса, он закрыл на это глаза, но в целом отработал спокойно, за исключением некоторых моментов. Попробуем выиграть в ответном матче“, - цитирует Пике Goal.

Напомним, испанское Эль-Класико завершилось вничью со счетом 1:1. Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Реал.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Реал, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, Кубок Испании, футбол, судейство, арбитр
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