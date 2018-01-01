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Барселона - Реал 1:1 видео голов и обзор матча Кубка Испании

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Испанские гранды не сумели выявить сильнейшего в первом матче Кубка Короля.

Серхио Рамос и Лионель Месси в матче Кубка Испании
Серхио Рамос и Лионель Месси в матче Кубка Испании
Getty Images

Каталонская Барселона и мадридский Реал не сумели выявить сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Сливочные" забили быстрой гол в начале поединка, но так и не сумели удержать преимущество. Таким образом, команды определят финалиста турнира в ответном матче на Сантьяго Бернабеу.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Реал:

Барселона - Реал 1:1
Голы: Малком, 57 - Васкес, 6

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур - Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос - Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)

Предупреждения: Семеду, Суарес, Альба, Видаль - Рамос

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Теги: Барселона, Реал, Кубок Испании, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, видео голов, обзор матча, футбол
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