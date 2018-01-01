Барселона - Реал 1:1 видео голов и обзор матча Кубка Испании

Испанские гранды не сумели выявить сильнейшего в первом матче Кубка Короля.

Серхио Рамос и Лионель Месси в матче Кубка Испании Getty Images

Каталонская Барселона и мадридский Реал не сумели выявить сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

"Сливочные" забили быстрой гол в начале поединка, но так и не сумели удержать преимущество. Таким образом, команды определят финалиста турнира в ответном матче на Сантьяго Бернабеу.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Реал:

Барселона - Реал 1:1

Голы: Малком, 57 - Васкес, 6

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур - Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)

Реал: Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос - Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)

Предупреждения: Семеду, Суарес, Альба, Видаль - Рамос