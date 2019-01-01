Барселона и Реал разошлись миром в матче Кубка Испании

Команды Эрнесто Вальверде и Сантьяго Солари обменялись забитыми голами в первом полуфинальном матче.

Две самые успешные испанские команды – Барселону и Реал безжалостный жребий свел уже в полуфинале Кубка Испании, подарив фанатам две ярких битвы команд.

Первая половина противостояния на Камп Ноу завершилась вничью 1:1, поэтому перед ответным матчем вопрос о финалисте от этой пары остается открытым.

Зрители увидели довольно быстрый гол – на 6-й минуте Винисиус забросил мяч на дальнюю штангу, где Альба допустил позиционную ошибку, которой воспользовался Бензема, отдавший пас Васкесу, а Лукас переправил мяч в ворота – 0:1.

После пропущенного гола Барселона забрала мяч под свой контроль, а гости перешли на игру на контратаках. Порой хозяева буквально оккупировали чужую половину поля, но им все никак не удавалось вскрыть оборону соперника, который надежно действовал в обороне. Где-то улыбнулась и фортуна, когда Ракитич головой пробил в перекладину, а Навас сумел среагировать на удар Суареса.

Заряженность на ворота Реала принесла хозяевам плоды в начале второго тайма. Альбу вывели на рандеву с Навасом, однако левому латералю не удалось переиграть голкипера гостей в ближнем бою. Подбор остался за Суаресом, и тот решился на удар с дальней дистанции - с "ленточки" сферу выбил Серхио Рамос, но и на этом атака не была закончена. После выноса игровой снаряд прилетел на ногу Малкому, который вторым касанием отправил его точно в ближний верхний угол - 1:1.

После этого на поле вышел Месси, который взял нити игры в свои руки, несколько раз опасно отдавал на партнеров или самостоятельно обострял, но как таковых моментов у Барселоны не было. Скорее Реал мог забить в контратаке, когда Тер Штеген далеко вышел из ворот, а Бэйл не решился пробить по воротам без вратаря, а дальше упустил возможность забить.

Как итог - по-настоящему боевая ничья. Судьба путевки в финал Кубка Испании решится 27 февраля на Сантьягу Бернабеу.

Барселона — Реал 1:1

Голы: Малком, 57 — Васкес, 6

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур — Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос — Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)

Предупреждения: Семеду, Суарес, Альба, Видаль — Рамос