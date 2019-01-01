Барселона – Реал 0:1 онлайн трансляция матча Кубка Испании

Барселона и Реал встретятся в полуфинале Кубка Короля.

Каталонская Барселона на своем поле примет мадридский Реал в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Эль-Класико привлекает внимание миллионов фанатов по всему миру, а важность этих игр в том, что лишь один гранд сумеет пройти в финал турнира.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка с небольшим преимуществом считается Барселона. На победу “сине-гранатовых“ можно поставить с коэффициентом 1,85, в то время как триумф “сливочных“ оценивается с коэффициентом 4,32, а ничья - 3,96.

Стоит сказать, что именно каталонцы являются самым успешным клубом в Кубке Испании - они 30 раз завоевывали этот трофей (Атлетик из Бильбао - 23, Реал - 19).

Матч Барселона - Реал состоится на Камп Ноу 6 февраля. Поединок начнется в 22:00. Наш сайт будет вести текстовую трансляцию, которая будет доступна в этой новости.