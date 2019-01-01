Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона – Реал 0:1 онлайн трансляция матча Кубка Испании

Комментариев: 0
Барселона и Реал встретятся в полуфинале Кубка Короля.
Онлайн трансляция матча Барселона - Реал
Онлайн трансляция матча Барселона - Реал

Каталонская Барселона на своем поле примет мадридский Реал в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Эль-Класико привлекает внимание миллионов фанатов по всему миру, а важность этих игр в том, что лишь один гранд сумеет пройти в финал турнира.

По мнению букмекеров, фаворитом поединка с небольшим преимуществом считается Барселона. На победу “сине-гранатовых“ можно поставить с коэффициентом 1,85, в то время как триумф “сливочных“ оценивается с коэффициентом 4,32, а ничья - 3,96.

Стоит сказать, что именно каталонцы являются самым успешным клубом в Кубке Испании - они 30 раз завоевывали этот трофей (Атлетик из Бильбао - 23, Реал - 19).

Матч Барселона - Реал состоится на Камп Ноу 6 февраля. Поединок начнется в 22:00. Наш сайт будет вести текстовую трансляцию, которая будет доступна в этой новости.

Поделись:
Теги: Барселона, Реал, Кубок Испании по футболу, Кубок Короля, онлайн трансляция, Кубок Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь