Месси не попал в стартовый состав Барселоны на матч против Реала

Стали известны стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Кубка Испании.

Каталонская Барселона сыграет с мадридским Реалом на Камп Ноу в рамках первого полуфинала Кубка Испании.

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Команды уже назвали составы на предстоящее Эль-Класико. "Сине-гранатовые" не включили в стартовую заявку капитана команды Лионеля Месси. Он только восстановился от незначительного повреждения и начнет матч со скамейки запасных.

Стартовые составы команд:

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Роберто, Бускетс, Ракитич, Артур – Коутиньо, Суарес.

Запасные: Пенья, Месси, Мурильо, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич, Кроос, Лукас Васкес – Винисиус, Лльоренте, Бензема.

Запасные: Куртуа, Начо, Бэйл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал, а также для жителей Украины будет доступно видео поединка.