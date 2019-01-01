Игрок Барселоны засветился в куртке с надписью на русском языке

Серхи Роберто появился на Камп Ноу в куртке со словом "стиль" на спине.

Каталонская Барселона на Камп Ноу примет мадридский Реал в рамках 1/2 финала Кубка Испании.

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Игроки "сине-гранатовых" уже прибыли на стадион, и среди них отличился защитник Серхи Роберто. Дело в том, что 26-летний испанец появился на Камп Ноу в куртке с надписью на русском языке. На спине у Роберто красовалось одно слово - "стиль".

Видео, где Роберто появляется на Камп Ноу в этой куртке было опубликовано на официальной страничке Барселоны в Twitter.

Напомним, Барселона и Реал 6-го февраля проведут первый матч в рамках Кубка Короля. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.