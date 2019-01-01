Игрок Барселоны засветился в куртке с надписью на русском языке
Серхи Роберто появился на Камп Ноу в куртке со словом "стиль" на спине.
Каталонская Барселона на Камп Ноу примет мадридский Реал в рамках 1/2 финала Кубка Испании.
Читай также: Месси может не сыграть в Эль-Класико
Игроки "сине-гранатовых" уже прибыли на стадион, и среди них отличился защитник Серхи Роберто. Дело в том, что 26-летний испанец появился на Камп Ноу в куртке с надписью на русском языке. На спине у Роберто красовалось одно слово - "стиль".
Видео, где Роберто появляется на Камп Ноу в этой куртке было опубликовано на официальной страничке Барселоны в Twitter.
💪 Let’s. Do. This. pic.twitter.com/ESeH497DoS— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 февраля 2019 г.
Напомним, Барселона и Реал 6-го февраля проведут первый матч в рамках Кубка Короля. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.
Полная версия правил