Президент Хетафе обвинил Валенсию в провокации драки, используя расистские высказывания

Валенсия уже выступила с ответным заявлением на слова Анхеля Торреса.

После ответного матча 1/4 финала Кубка Испании между Валенсией и Хетафе произошла потасовка, в которой президент Хетафе Анхель Торрес обвинил игроков и тренера соперника.

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“После матча игроки Валенсии, а в особенности тот, черненький (Диакаби - прим. ред.), спровоцировали драку. Он воплотил в жизнь подлый план Марселино. Это было мерзкое поведение, а мы просто себя защищали, ответили на агрессию.

Пресса не видела эту провокацию, поэтому плохими в этой ситуации выставили нас“, - сказал Торрес в эфире радиостанции Onda Cero.

В ответ на эти слова Валенсия также выступила с официальным заявлением.

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“Высказывания президента Хетафе оскорбляют наших сотрудников, а также он позволил себе расистское высказывание в адрес нашего игрока Муктара Диакаби. Мы требуем публичных извинений за подобное поведение“, - говорится на официальном сайте Валенсии.

Отметим, что Королевская федерация футбола Испании уже начала расследование в отношении Торреса.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист перебрал виски и устроил драку в самолете.