Барселона не ведет переговоров по поводу возвращения Неймара
Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заверил журналистов, что клуб не планирует возвращать в команду форварда ПСЖ Неймара.
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"Я не разговаривал с Неймаром или его отцом по поводу его возвращения в Барселону. В клуб также не поступало никаких обращений по этому поводу, как пишут некоторые СМИ. Да и не думаю, что ПСЖ собирается отпускать такого выдающегося игрока.
Мы уже начинаем готовиться к новому сезону, но с уверенностью заявляю, что в наших трансферных целях нет Неймара", - приводит слова Бартомеу AS.
Ранее сообщалось, что игрок ПСЖ Неймар неоднократно звонил руководству Барселоны с просьбой вернуть его в команду.
В то же время сам бразилец недавно грубо ответил журналистам на вопрос о возможном трансфере.
Отметим, что травмированный Неймар на костылях отметил свой 27-й день рождения.
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