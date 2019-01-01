Барселона не ведет переговоров по поводу возвращения Неймара

Президент каталонского клуба заявил, что в их планы не входит возвращение бразильца.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заверил журналистов, что клуб не планирует возвращать в команду форварда ПСЖ Неймара.

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"Я не разговаривал с Неймаром или его отцом по поводу его возвращения в Барселону. В клуб также не поступало никаких обращений по этому поводу, как пишут некоторые СМИ. Да и не думаю, что ПСЖ собирается отпускать такого выдающегося игрока.

Мы уже начинаем готовиться к новому сезону, но с уверенностью заявляю, что в наших трансферных целях нет Неймара", - приводит слова Бартомеу AS.

Ранее сообщалось, что игрок ПСЖ Неймар неоднократно звонил руководству Барселоны с просьбой вернуть его в команду.

В то же время сам бразилец недавно грубо ответил журналистам на вопрос о возможном трансфере.

Отметим, что травмированный Неймар на костылях отметил свой 27-й день рождения.