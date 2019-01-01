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Экс-игрок Реала: Матч с Барселоной - последний шанс для Бэйла

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Предраг Миятович заявил, что в Мадриде крайне недовольны игрой валлийца.
Предраг Миятович
Предраг Миятович
Getty Images

Экс-форвард мадридского Реала, а также бывший спортивный директор “галактикос“ Предраг Миятович высказался об игре вингера “сливочных“ Гарета Бейла.

Кроме того, серб поделился мыслями касательно шансов Реала в противостоянии с Барселоной в рамках полуфинала Кубка Короля.

“У Барселоны невероятная атака. Они способны забить три гола за кратчайший промежуток времени.

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Все игроки Реала должны отрабатывать в обороне. Васкес знает, как следить за соперниками и помогать защите. Слева хорошо играет Винисиус, а у Бэйла трудности.

Если Солари поставит Бэйла на игру, это будет последний шанс для Гарета. Мы все крайне недовольны его игрой. Винисиус сейчас выглядит явно лучше.

Реал нужно добыть хороший результат, но Барселона все равно способна выиграть в Мадриде“, – приводит слова Миятовича Goal.com.

Ранее стало известно, что фамилии на футболках игроков Барселоны в матче против Реала будут написаны на китайском языке.

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Теги: Предраг Миятович, Гарет Бэйл, Реал Мадрид, Барселона, Кубок Короля, футбол
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