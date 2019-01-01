Барселона готова купить полузащитника Реала

Иско может перейти в каталонскую команду.

Барселона хочет приобрести полузащитника мадридского Реала Иско.

Это подтвердил президент клуба Жозеп Бартомеу, заявив, что он готов вести переговоры с руководством “сливочных“.

“Если наш тренер просит игрока, а тот хочет уйти из Реала, то мы, конечно же, подпишем его. Но за то время, что я здесь, подобного не происходило.

Нет никаких пактов о ненападении. Каждый хочет сделать свою команду сильнее.

Иско? Из уважения к Реалу я буду обсуждать это с президентом клуба Флорентино Пересом“, - приводит слова Бартомеу El Partidazo de COPE.

Ранее имя Иско связывали с Ювентусом, Манчестер Сити и ПСЖ.