Барселона готова купить полузащитника Реала
Иско может перейти в каталонскую команду.
Барселона хочет приобрести полузащитника мадридского Реала Иско.
Это подтвердил президент клуба Жозеп Бартомеу, заявив, что он готов вести переговоры с руководством “сливочных“.
“Если наш тренер просит игрока, а тот хочет уйти из Реала, то мы, конечно же, подпишем его. Но за то время, что я здесь, подобного не происходило.
Нет никаких пактов о ненападении. Каждый хочет сделать свою команду сильнее.
Иско? Из уважения к Реалу я буду обсуждать это с президентом клуба Флорентино Пересом“, - приводит слова Бартомеу El Partidazo de COPE.
Ранее имя Иско связывали с Ювентусом, Манчестер Сити и ПСЖ.
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