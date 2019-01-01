Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона готова купить полузащитника Реала

Комментариев: 0
Иско может перейти в каталонскую команду.
Иско
Иско
goal.com

Барселона хочет приобрести полузащитника мадридского Реала Иско.

Это подтвердил президент клуба Жозеп Бартомеу, заявив, что он готов вести переговоры с руководством “сливочных“.

“Если наш тренер просит игрока, а тот хочет уйти из Реала, то мы, конечно же, подпишем его. Но за то время, что я здесь, подобного не происходило.

Нет никаких пактов о ненападении. Каждый хочет сделать свою команду сильнее.

Иско? Из уважения к Реалу я буду обсуждать это с президентом клуба Флорентино Пересом“, - приводит слова Бартомеу El Partidazo de COPE.

Ранее имя Иско связывали с Ювентусом, Манчестер Сити и ПСЖ.

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Реал, Иско
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.cope.es

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь