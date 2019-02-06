Игроки Барселоны выйдут на матч против Реала в футболках с фамилиями на китайском языке

Футболки с иероглифами выпустили в честь китайского Нового года.

Сегодня, 6 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между Барселоной и Реалом.

Каталонцы будут играть в футболках с фамилиями, продублированными на китайском языке.

🤩 #ElClásico de este miércoles va a ser muy especial... Los jugadores del Barça lucirán su nombre en chino para celebrar el #AñoNuevoChino 🎉



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/SqbJwM34OR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 5 февраля 2019 г.

Таким образом “сине-гранатовые“ отметят китайский Новый год.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится сегодня, 6 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.