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Игроки Барселоны выйдут на матч против Реала в футболках с фамилиями на китайском языке

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Футболки с иероглифами выпустили в честь китайского Нового года.
Барселона
Барселона
Getty Images

Сегодня, 6 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между Барселоной и Реалом.

Каталонцы будут играть в футболках с фамилиями, продублированными на китайском языке.

Таким образом “сине-гранатовые“ отметят китайский Новый год.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится сегодня, 6 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Барселона, Кубок Испании, Реал
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
    06.02.2019, 10:01
Оценка:  -1
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