Навас выйдет в основном составе Реала на матч с Барселоной

Испанский клуб предоставит своему второму голкиперу игровое время.

Вратарь мадриского Реала Кейлор Навас выйдет в стартовом составе своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании против Барселоны, сообщает Marca.

Костариканец потерял место в основном составе Реала в этом сезоне, уступив его Тибо Куртуа. При этом, он продолжает играть в кубковых турнирах.

В этом сезоне Навас провел в футболке Реала 12 встреч (четыре их них - на ноль), в которых пропустил 11 голов.

Ранее сообщалось, что Навас продлил контракт со “сливочными“.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится завтра, 6 февраля. Начало – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн видео трансляция матча.