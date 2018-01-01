Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Навас выйдет в основном составе Реала на матч с Барселоной

Комментариев: 0
Испанский клуб предоставит своему второму голкиперу игровое время.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Вратарь мадриского Реала Кейлор Навас выйдет в стартовом составе своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании против Барселоны, сообщает Marca.

Костариканец потерял место в основном составе Реала в этом сезоне, уступив его Тибо Куртуа. При этом, он продолжает играть в кубковых турнирах.

В этом сезоне Навас провел в футболке Реала 12 встреч (четыре их них - на ноль), в которых пропустил 11 голов.

Ранее сообщалось, что Навас продлил контракт со “сливочными“.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится завтра, 6 февраля. Начало – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн видео трансляция матча.

Поделись:
Теги: футбол, Кейлор Навас, Реал Мадрид, Кубок Испании
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.marca.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь