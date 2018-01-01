Реалу не нравится расписание игр Ла Лиги перед матчами с Барселоной

"Сливочные" считают, что у каталонского клуба будет преимущество.

Руководство мадридского Реала осталось недовольным расписанием матчей чемпионата Испании, которые пройдут перед полуфинальными встречами Кубка Испании, сообщает Marca.

В клубе считают, что Ла Лига несправедливо к ним отнеслась, потому что Барсалона перед обоими матчами полуфинала Кубка Испании получает дополнительные сутки отдыха.

Отметим, что первый полуфинал Барселона - Реал пройдет 6 февраля на Камп Ноу. В последнем туре чемпионата Барселона в субботу сыграла вничью с Валенсией (2:2), а Реал победил Алавес (3:0) в воскресенье.

Похожая ситуация сложится перед ответным полуфиналом, который 27 февраля пройдет на Сантьяго Бернабеу - Барселона сыграет 24 февраля в гостях с Севильей, а Реал - 25 февраля с Леванте.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится завтра, 6 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.