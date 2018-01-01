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Нападающий МЮ может продолжить карьеру в Испании

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Агент Ромелу Лукаку предложит услуги футболиста мадридскому Реалу.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Форвард Манчестер Юнатед Ромелу Лукаку может сменить клубную прописку.

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Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы бельгийца, предложит услуги своего клиента Реалу, сообщает Don Balon.

Сам Лукаку не против покинуть английский клуб и продолжить карьеру в Испании. Ради трансфера футболист готов пойти на уменьшение зарплаты.

В этом сезоне Лукаку провел за “красных дьяволов“ 30 матчей, забил 9 мячей и отдал четыре голевых передачи. 

 

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Теги: футбол, Ромелу Лукаку, Реал, Манчестер Юнайтед
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Источник: www.donbalon.com

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