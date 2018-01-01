Моуринью получит условный срок за уклонение от уплаты налогов в казну Испании

Португальцу также придется выплатить штраф за нарушение закона.

Португальский специалист Жозе Моуринью сумел договориться с испанскими властями по делу о неуплате налогов.

Моуринью обвиняют в неуплате налогов на имиджевые права на сумму около 2 миллионов евро. Правонарушение было совершено в 2011-2012 годах, когда он возглавлял мадридский Реал.

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Как сообщает Efe, португалец возместит государственной казне эту сумму, и избежит штрафа в размере 3,3 миллиона евро, который он бы получил в случае отказа от признания вины. Также Моуринью получит 12 месяцев тюремного заключения, который по испанским законам является условным.

Ранее сообщалось, что испанский суд приговорил звездного футболиста Криштиану Роналду к 23-месячному условному сроку.