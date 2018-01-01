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Фокусы и трюки: Рамос показал свои невероятные таланты

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Защитник Реала побывал гостем на испанском телеканале.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Капитан Реала Серхио Рамос стал героем популярного испанского телешоу El Hormiguero. Футболист пообщался с ведущими о своей жизни, футболе, предстоящих играх, а также продемонстрировал свои таланты.

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Серхио очень любит показывает различные фокусы и трюки, что он продемонстрировал во время передачи. На видео Рамос показал фокус с ложками, проявил ловкость в метании топоров на дальнюю дистанцию, продемонстрировал необычный трюк в бильярде, но вот трюк со стаканчиками у него не удался.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос во время телепередачи прокомментировал предстоящий матч с Барселоной в Кубке Испании.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Барселона - Реал.

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Теги: Серхио Рамос, Реа, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, видео, прикол
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