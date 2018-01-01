Фокусы и трюки: Рамос показал свои невероятные таланты
Капитан Реала Серхио Рамос стал героем популярного испанского телешоу El Hormiguero. Футболист пообщался с ведущими о своей жизни, футболе, предстоящих играх, а также продемонстрировал свои таланты.
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Серхио очень любит показывает различные фокусы и трюки, что он продемонстрировал во время передачи. На видео Рамос показал фокус с ложками, проявил ловкость в метании топоров на дальнюю дистанцию, продемонстрировал необычный трюк в бильярде, но вот трюк со стаканчиками у него не удался.
¡EXCLUSIVA! @SergioRamos no deja de intentar los retos de @PilarRubio_ #SergioRamosEH pic.twitter.com/rU3OTmFdtH— El Hormiguero (@El_Hormiguero) 4 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос во время телепередачи прокомментировал предстоящий матч с Барселоной в Кубке Испании.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Барселона - Реал.
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