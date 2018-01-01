Рамос: Предстоящие матчи с Барселоной "возбуждают"

Капитан мадридского клуба прокомментировал матчи против Барселоны в Кубке Испании, а также рассказал о тяжелом графике в феврале.

Защитник Реала Серхио Рамос принял участие в развлекательной программе El Hormiguero на испанском телевидении, во время которого ответил на несколько вопросов о предстоящих играх команды.

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“Адский месяц? Да, впереди у нас две игры с Барселоной в Кубке Короля, которая также является лидером в чемпионате. Кроме того, нас ожидает дерби с Атлетико, победа в котором позволит нам обогнать их в турнирной таблице. А еще нас ждут матчи Лиги чемпионов.

Действительно, график очень насыщенный, но меня, как игрока, предстоящие игры “возбуждают“. Мы будем играть во всех турнирах в ближайший месяц, и нужно максимально хорошо себя проявить“, - сказал Рамос.

Также испанец рассказал о том, как проводит время в преддверии Эль-Класико:

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“Нервы? Я отлично сплю и не меняю ничего в своем обычном расписании. Я всегда делаю то же самое, что и в другие дни. Провожу время с семьей. Главное - справиться с давлением, правильно тренироваться, отдыхать и питаться. Это поможет остаться на вершине“, - подытожил Серхио.

Напомним, мадридский Реал проведет первый матч с каталонской Барселоной в Кубке Испании 6-го февраля на Камп Ноу.

Отметим, что лидер “сине-гранатовых“ Лионель Месси может пропустить этот поединок.