Месси подписал свой первый профессиональный контракт с Барселоной 15 лет назад
Именитый аргентинский футболист Лионель Месси ровно 15 лет назад подписал свой первый профессиональный контракт с каталонской Барселоной.
Это приобретение стало одним из самых значимых в истории “сине-гранатовых“. Именно Месси помогает клубу быть одним из самых лучших в Испании и в Европе в последнее десятилетие.
15 years ago today, Lionel Messi signed his first professional contract 💭 pic.twitter.com/45WB3sftTM— B/R Football (@brfootball) 4 февраля 2019 г.
За свою карьеру в каталонском клубе Лео успел поиграть под руководством таких наставников, как Франк Райкард, Пеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино, Луиса Энрике, Эрнесто Вальверде, но именно голландец поверил в него и открыл миру его талант.
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“Все тренера в моей жизни принесли пользу, но самым важным был Райкард. Если ли бы он не позволил мне тренироваться с первой командой, то, возможно, я бы никогда не попал в основу. Франк - важная личность в моей жизни, ведь он поверил в меня“, - приводит слова Месси ESPN.
За 15 лет в Барселоне Месси стал обладателем 32-х трофеев:
- 9 раз становился чемпионом Испании,
- 6 раз выигрывал Кубок страны,
- 7 раз завоевывал Суперкубок Испании,
- 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов,
- по 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Также Лео 5 раз выиграл Золотой мяч (столько же только у Криштиану Роналду), и столько же раз завоевал Золотую бутсу. В этом году Месси также претендует на звание лучшего снайпера Европы.
📅 15 Years Ago Today:— SPORF (@Sporf) 4 февраля 2019 г.
✍ Lionel Messi signed his first professional contract with @FCBarcelona.
📈 Since then:
🏟 664 Games
🇦🇷 128 Caps
⚽ 646 Goals
🎯 275 Assists
🏆 32 Club Trophies
🏅 5 Ballon d’Or
😳 Scored 91 Goals in 2012.
🐐 1 of the best. pic.twitter.com/M18H5pyr23
Всего же аргентинский нападающий сыграл в 664 матчах, в которых забил 646 голов и отдал 275 результативных передач. В 2012 году Месси установил рекорд по количеству забитых мячей за один календарный год - 91 (прежний рекорд принадлежал Герду Мюллеру, он забил 85 раз).
В текущем сезоне Лионель стал капитаном Барселоны, получив повязку от Андреса Иньесты, который уехал продолжать свою карьеру в Японию.
За 27 матчей сезона-2018/19 Месси отметился 46-ю полезными действиями - 21 забитый гол и 25 ассистов.
🐐 Lionel Messi this season...— The Sportsman (@TheSportsman) 4 февраля 2019 г.
- Games: 27
- Goals and Assists: 46
He's been directly involved in 47.4 % of #FCBarcelona’s total goals this season!
🐦 @TMuk_news pic.twitter.com/hSQ6Ot18dj
Отметим, что именно дубль Месси спас Барселону от поражения в крайнем матче чемпионата Испании против Валенсии.
Напомним, что участие Лионеля Месси в предстоящем Эль-Классико находится под вопросом.
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