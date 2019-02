Именитый аргентинский футболист Лионель Месси ровно 15 лет назад подписал свой первый профессиональный контракт с каталонской Барселоной.

Это приобретение стало одним из самых значимых в истории “сине-гранатовых“. Именно Месси помогает клубу быть одним из самых лучших в Испании и в Европе в последнее десятилетие.

За свою карьеру в каталонском клубе Лео успел поиграть под руководством таких наставников, как Франк Райкард, Пеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино, Луиса Энрике, Эрнесто Вальверде, но именно голландец поверил в него и открыл миру его талант.

“Все тренера в моей жизни принесли пользу, но самым важным был Райкард. Если ли бы он не позволил мне тренироваться с первой командой, то, возможно, я бы никогда не попал в основу. Франк - важная личность в моей жизни, ведь он поверил в меня“, - приводит слова Месси ESPN.

За 15 лет в Барселоне Месси стал обладателем 32-х трофеев:

- 9 раз становился чемпионом Испании,

- 6 раз выигрывал Кубок страны,

- 7 раз завоевывал Суперкубок Испании,

- 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов,

- по 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Также Лео 5 раз выиграл Золотой мяч (столько же только у Криштиану Роналду), и столько же раз завоевал Золотую бутсу. В этом году Месси также претендует на звание лучшего снайпера Европы.

📅 15 Years Ago Today:



✍ Lionel Messi signed his first professional contract with @FCBarcelona.



📈 Since then:



🏟 664 Games

🇦🇷 128 Caps

⚽ 646 Goals

🎯 275 Assists



🏆 32 Club Trophies

🏅 5 Ballon d’Or



😳 Scored 91 Goals in 2012.



🐐 1 of the best. pic.twitter.com/M18H5pyr23