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Месси подписал свой первый профессиональный контракт с Барселоной 15 лет назад

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4 февраля 2004 года Лионель Месси присоединился к каталонскому клубу.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Именитый аргентинский футболист Лионель Месси ровно 15 лет назад подписал свой первый профессиональный контракт с каталонской Барселоной.

Это приобретение стало одним из самых значимых в истории “сине-гранатовых“. Именно Месси помогает клубу быть одним из самых лучших в Испании и в Европе в последнее десятилетие.

За свою карьеру в каталонском клубе Лео успел поиграть под руководством таких наставников, как Франк Райкард, Пеп Гвардиола, Тито Виланова, Херардо Мартино, Луиса Энрике, Эрнесто Вальверде, но именно голландец поверил в него и открыл миру его талант.

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“Все тренера в моей жизни принесли пользу, но самым важным был Райкард. Если ли бы он не позволил мне тренироваться с первой командой, то, возможно, я бы никогда не попал в основу. Франк - важная личность в моей жизни, ведь он поверил в меня“, - приводит слова Месси ESPN.

Лионель Месси и Франк Райкард
Лионель Месси и Франк Райкард
football-oranje.com

За 15 лет в Барселоне Месси стал обладателем 32-х трофеев:

- 9 раз становился чемпионом Испании,
- 6 раз выигрывал Кубок страны,
- 7 раз завоевывал Суперкубок Испании,
- 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов,
- по 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Также Лео 5 раз выиграл Золотой мяч (столько же только у Криштиану Роналду), и столько же раз завоевал Золотую бутсу. В этом году Месси также претендует на звание лучшего снайпера Европы.

Всего же аргентинский нападающий сыграл в 664 матчах, в которых забил 646 голов и отдал 275 результативных передач. В 2012 году Месси установил рекорд по количеству забитых мячей за один календарный год - 91 (прежний рекорд принадлежал Герду Мюллеру, он забил 85 раз).

В текущем сезоне Лионель стал капитаном Барселоны, получив повязку от Андреса Иньесты, который уехал продолжать свою карьеру в Японию.

За 27 матчей сезона-2018/19 Месси отметился 46-ю полезными действиями - 21 забитый гол и 25 ассистов.

Отметим, что именно дубль Месси спас Барселону от поражения в крайнем матче чемпионата Испании против Валенсии.

Напомним, что участие Лионеля Месси в предстоящем Эль-Классико находится под вопросом.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, контракт
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