Месси может не сыграть в Эль-Класико

Лидер Барселоны не тренировался в общей группе накануне матча с Реалом.

Форвард Барселоны Лионель Месси рискует не сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского Реала.

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Причиной этого может стать повреждение бедра, полученное аргентинцем в минувшем матче Ла Лиги против Валенсии(2:2).

Сообщается, что 4 февраля Месси пропустил утреннюю тренировку каталонского клуба.

Барселона сыграет против Реала в полуфинале Кубка Короля. Первый поединок между командами состоится 6 февраля на Камп Ноу.

Напомним, что в минувший уикенд каталонский клуб не сумел обыграть Валенсию в домашнем поединке в рамках 22-го тура Ла Лиги.