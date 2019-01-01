Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси может не сыграть в Эль-Класико

Комментариев: 0
Лидер Барселоны не тренировался в общей группе накануне матча с Реалом.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси рискует не сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского Реала.

Читай также: СМИ: Месси вернется в сборную Аргентины

Причиной этого может стать повреждение бедра, полученное аргентинцем в минувшем матче Ла Лиги против Валенсии(2:2).

Сообщается, что 4 февраля Месси пропустил утреннюю тренировку каталонского клуба.

Барселона сыграет против Реала в полуфинале Кубка Короля. Первый поединок между командами состоится 6 февраля на Камп Ноу.

Напомним, что в минувший уикенд каталонский клуб не сумел обыграть Валенсию в домашнем поединке в рамках 22-го тура Ла Лиги.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, Реал Мадрид, Кубок Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь