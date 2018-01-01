Гамейро продемонстрировал синяк под глазом, полученный в столкновении с Пике
Форвард Валенсии показал последствия матча с Барселоной.
Форвард Валенсии Кевин Гамейро поделился последствиями столкновения с защитником Барселоны Жераром Пике во время матча 22-го тура Ла Лиги.
Фото с синяком под глазом 31-летний нападающий опубликовал в twitter.
"День после вечеринки на Камп Ноу", - написал француз.
Lendemain de soirée déguisée au Camp Nou. 😜😎Merci pour votre Soutien !! Amunt Valencia @valenciacf pic.twitter.com/wLSrxqPSXa— Kevin Gameiro (@kevingameiro9) 3 февраля 2019 г.
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