Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гамейро продемонстрировал синяк под глазом, полученный в столкновении с Пике

Комментариев: 0
Форвард Валенсии показал последствия матча с Барселоной.
Гамейро продемонстрировал синяк под глазом, полученный в столкновении с Пике

Форвард Валенсии Кевин Гамейро поделился последствиями столкновения с защитником Барселоны Жераром Пике во время матча 22-го тура Ла Лиги.

Фото с синяком под глазом 31-летний нападающий опубликовал в twitter.

"День после вечеринки на Камп Ноу", - написал француз.

Поделись:
Теги: Валенсия, Кевин Гамейро, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь