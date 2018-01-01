Гамейро продемонстрировал синяк под глазом, полученный в столкновении с Пике

Форвард Валенсии показал последствия матча с Барселоной.

Форвард Валенсии Кевин Гамейро поделился последствиями столкновения с защитником Барселоны Жераром Пике во время матча 22-го тура Ла Лиги.

Фото с синяком под глазом 31-летний нападающий опубликовал в twitter.

"День после вечеринки на Камп Ноу", - написал француз.