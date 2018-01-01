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Игрок Реала: Зидан своей техникой подрывал мою внутреннюю уверенность

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Эдегор завидует техническим навыкам француза.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Полузащитник Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за голландский Витесс, поделился мнением о бывшем тренере Реала Зинедине Зидане. 

"Я мог играть во многих больших клубах, но Реал - моя давняя мечта. Это лучший клуб в мире. Когда Зинедин Зидан был тренером, я тренировался с первой командой и играл во второй.  Конечно, я хотел от себя большего, но все-таки рад, что получил шанс играть в футбол со звездами. 

Зидан - отличный специалист. Работать с таким тренером прекрасно, но иногда это подрывает уверенность в себе. У него же шикарная техника!" — цитирует Эдегора Marca

В текущем сезоне Эдегор сыграл 17 матчей за Витесс, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачами.

Напомним, французский специалист покинул посто наставника Реала в конце мая прошлого года, после того как в третий раз подряд выиграл с командой Лигу чемпионов.

Ранее французский игрок ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что почувствовал себя маленьким человеком во время встречи с Зиданом.

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Теги: Зинедин Зидан, Мартин Эдегор, Реал, Испания
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