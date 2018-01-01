Барселона — Валенсия 2:2 Видео голов и обзор матча

Проигрывая 0:2, Барселона смогла отыграться благодаря дублю Месси.

Каталонская Барселона в рамках 22-го тура Ла Лиги на своем поле сенсационно сыграла вничью с Валенсией 2:2.

Барселона — Валенсия 2:2

Голы: Месси, 39 (пен.), 64 — Гамейро, 24, Парехо, 33 (пен.)



Барселона: Тер Штеген — Семеду (Альба, 46), Пике, Вермален, Роберто — Ракитич, Видаль, Аленья (Артур, 66) — Месси, Л. Суарес, Коутиньо (Малком, 84).



Валенсия: Нето — Пиччини, Гарай, Паулиста, Лато — Васс, Коклен (Кондогбия, 71), Парехо, Черышев — Родриго (Мина, 78), Гамейро (Торрес, 41).



Предупреждения: Роберто, Ракитич, Альба.