Селезнев в Малаге пока не нанес ни одного удара в створ ворот соперников

Евгений Селезнев принял участие в трех матчах нового клуба.

Украинский нападающий Евгений Селезнев провел третий матч в составе Малаги, но снова не смог открыть счет своим мячам в испанкой Сегунде.

Правда, особых шансов у кандидата в сборную Украины и не было - в трех поединках форвард, отыграв после трех выходов на замену в общей сложности 46 минут, не нанес ни одного удара по воротам соперников.

Стоит отметить, что в активе нашего нападающего есть несколько острых передач, но в единоборствах он не преуспел, выиграв лишь шесть дуэлей из 22-х.