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Селезнев в Малаге пока не нанес ни одного удара в створ ворот соперников

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Евгений Селезнев принял участие в трех матчах нового клуба.
Селезнев в Малаге пока не нанес ни одного удара в створ ворот соперников

Украинский нападающий Евгений Селезнев провел третий матч в составе Малаги, но снова не смог открыть счет своим мячам  в испанкой Сегунде.

Правда, особых шансов  у кандидата в сборную Украины и не было - в трех поединках форвард, отыграв после трех выходов на замену в общей сложности 46 минут, не нанес ни одного удара по воротам соперников.

Стоит отметить, что в активе нашего нападающего есть несколько острых передач, но в единоборствах он не преуспел, выиграв лишь шесть дуэлей из 22-х.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага
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Источник: zbirna.com

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