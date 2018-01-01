Навас: Бензема - очень важный игрок для Реала

Костариканец отметил, что в клубе всегда будут защищать француза.

Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас поделился мыслями о значимости нападающего Карима Бензема для команды.

“Бензема? Он очень важный игрок для всего Реала. Мы всегда будем защищать его, потому что знаем, насколько он качественно выполняет свою работу. Мы знаем, что Бензема двигает всю команду вперед, он настоящий профессионал. Мы счастливы, когда он забивает голы“, цитирует Наваса Goal.com.

Напомним, 31 января, в рамках 1/4 финала Кубка Испании Реал обыграл Жирону со счетом 3:1. Бензема оформил дубль в этом матче.