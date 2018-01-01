В Испании состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Короля.

Барселона и Реал разыграют путевку в финал Кубка Испании Getty Images

В пятницу, 1-го февраля, в Испании состоялась жеребьевка Кубка Короля, которая определила полуфинальные пары турнира.

По итогам жребия, в 1/2 финала Кубка Испании будут представлены следующие пары:

Реал Бетис - Валенсия

Барселона - Реал

Первый полуфинальный матч состоится 6-го февраля, а ответный - 27-го февраля.

Ранее сообщалось, что определились полуфинальные пары Кубка Италии.