Барселона и Реал разыграют путевку в финал Кубка Испании
В Испании состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Короля.
В пятницу, 1-го февраля, в Испании состоялась жеребьевка Кубка Короля, которая определила полуфинальные пары турнира.
По итогам жребия, в 1/2 финала Кубка Испании будут представлены следующие пары:
Реал Бетис - Валенсия
Барселона - Реал
Первый полуфинальный матч состоится 6-го февраля, а ответный - 27-го февраля.
Ранее сообщалось, что определились полуфинальные пары Кубка Италии.
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