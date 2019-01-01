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Экс-форвард Шахтера стал игроком испанского клуба

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Факундо Феррейра продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Факундо Феррейра стал игроком Эспаньола
Факундо Феррейра стал игроком Эспаньола
rcdespanyol.com

Аргентинский нападающий Факундо Феррейра перебрался из португальской Бенфики в испанский Эспаньол.

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Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 27-летний нападающий будет выступать в команде на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

Феррейра, который отыграл лишь 8 матчей за лиссабонский клуб, заменит в Эспаньоле Лео Баптистао, перешедшего в китайский Ухань Чжоэр.

Отметим, что Эспаньол располагается на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в активе 24 очка. Последний матч “бело-синие“ проиграли мадридскому Реалу.

Напомним, летом 2018 года Факундо Феррейра покинул донецкий Шахтер, после чего подписал контракт с Бенфикой на четыре года.

Сообщалось, что еще минувшим летом Эспаньол хотел подписать аргентинца.

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Теги: Факундо Феррейра, эспандер, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, контракт, аренда, Бенфика
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