Экс-форвард Шахтера стал игроком испанского клуба

Аргентинский нападающий Факундо Феррейра перебрался из португальской Бенфики в испанский Эспаньол.

Читай также: Защитник, которым интересовался Шахтер, стал игроком Барселоны

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, 27-летний нападающий будет выступать в команде на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

Феррейра, который отыграл лишь 8 матчей за лиссабонский клуб, заменит в Эспаньоле Лео Баптистао, перешедшего в китайский Ухань Чжоэр.

B⚽️n dia, pericos!



Què feu aquesta tarda? Avui, a partir de les 16:30h, podreu accedir per la porta 21 de l'RCDE Stadium per venir a donar la benvinguda a #SemedoPerico i #FerreyraPerico!



Els nous fitxatges us hi esperen! 🙌#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/vJPX205kv4